Katar'dan İsrail'in İran'a Saldırılarına Sert Tepki

Katar, İsrail'in İran'a saldırılarının bölgesel ve uluslararası alandaki yıkıcı yansımaları konusunda uyardı.

Katar Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Emirlik Divanı'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani liderliğinde olağan toplantı gerçekleştirildi.

Açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar konusunda Katar'ın yaptığı kınama yinelenirken bu saldırının "İran'ın egemenliği ve güvenliği ile uluslararası hukukun kural ve ilkelerinin açık bir ihlali" olduğu vurguladı.

İsrail'in İran'a saldırısının bölgesel ve uluslararası alanda yıkıcı yansımaları olacağı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi, saldırıların durdurulması için acilen ve kararlı şekilde müdahalede bulunması, gerginliğin tüm boyutlarının azaltılması, diplomatik çözümlere varılması" çağrısı yapılarak, bölgede kalıcı ve kapsamlı barışın ancak bu şekilde sağlanacağına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in saldırılarının tehlikeli bir tırmanış, sistematik bir saldırı politikası olduğu, bölgenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğu ve diplomatik çözümlere ulaşmak için harcanan çabaları aksattığı vurgulandı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.