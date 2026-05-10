Katar, ülke kara sularında bir ticari yük gemisine düzenlenen İHA saldırısını kınadı

Katar, karasularında bir ticari yük gemisinin insansız hava aracıyla hedef alınmasını en sert ifadelerle kınayarak, bu saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Abu Dabi'den gelen ticari yük gemisinin, bugün sabah saatlerinde Museyid Limanı'nın kuzeydoğusunda Katar kara sularında İHA saldırısına uğradığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırı sonucu gemide sınırlı çapta yangın çıktığı ancak olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, saldırıyı "en sert ifadelerle" kınadıklarını bildirdi.

Saldırının deniz seyrüsefer özgürlüğü ilkesinin ve uluslararası hukuk hükümlerinin açık ihlali olduğu vurgulanarak, bunun bölgedeki ticari deniz yolları ile hayati tedarik hatlarının güvenliğini tehdit eden tehlikeli ve kabul edilemez bir tırmanış anlamına geldiği kaydedildi.

Ticari ve sivil gemilerin hedef alınmasının, sorumlu taraf her kim olursa olsun, uluslararası hukukun ağır ihlali niteliği taşıdığı ve bölgesel ile uluslararası güvenlik ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

Katar'ın olayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlar ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde yakından takip ettiği, yetkili makamların olayın koşullarını araştırmak ve sorumluları belirlemek amacıyla gerekli adımları atacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, deniz taşımacılığı güvenliği ile uluslararası su yollarında geçiş serbestisinin bölgesel güvenlik ve istikrarın temel unsurlarından biri olduğu, bunların hiçbir koşulda ihlal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) demir alan bir ticari kargo gemisinin Katar karasularında bir İHA tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Söz konusu İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
