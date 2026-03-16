Katar: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için temaslar sürüyor

Katar, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini ve İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini açıkladı.

Katar, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak için çeşitli taraflarla temas halinde olduklarını ve İran'ın saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el- Ensari düzenlediği basın toplantısında, mal ve enerji taşımacılığı açısından önemli bir yere sahip olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının herkes için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Enerji güvenliğine yönelik her türlü ihlali reddettiklerini kaydeden Ensari, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak için çeşitli taraflarla temasların devam ettiğini" kaydetti.

"İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları durdurulmalı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinerek "Saldırılarının yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef aldığını, bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazır" oldukları yönünde yaptığı açıklamaya da işaret eden Ensari şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan şey bir soruşturma komitesi değil, Doha ve diğer Arap ülkelerine yönelik İran saldırılarının derhal durdurulmasıdır."

İran, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
