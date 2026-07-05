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Katar'da deniz trafiği bir haftalık duraklamanın ardından yeniden açıldı

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Katar, bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle bir hafta önce askıya alınan tüm denizcilik faaliyetlerinin bugün itibarıyla yeniden başlatıldığını duyurdu. Karar, bir tekneye şarapnel isabet etmesi sonucu bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasının ardından alınmıştı.

Katar, bölgedeki askeri operasyonlardan kaynaklı meydana gelen olayın ardından bir haftadır askıya alınan denizcilik faaliyetlerinin tamamının yeniden başlatıldığını duyurdu.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta askıya alınan denizcilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünden itibaren tüm deniz araçları ve gemiler için deniz ulaşımı faaliyetlerinin tamamen yeniden başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Bakanlık, tüm kişi ve kuruluşlara "yürürlükteki düzenleme ve talimatlara uymaları, ayrıca tüm seferlerde en üst düzey güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik ve emniyet ekipmanlarının eksiksiz bulundurulduğundan emin olmaları" çağrısında bulundu.

Katar İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da bölgedeki askeri operasyonlardan kaynaklı şarapnel parçalarının denizdeki bir tekneye isabet etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı ise bir gün sonra "uluslararası denizcilik sözleşmeleri hükümlerine tabi olan büyük ölçekli ticari gemiler haricinde ülke genelinde deniz seyrüseferinin ve bazı denizcilik faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya alındığını" açıklamıştı.

Faaliyetlerin askıya alınması kararının gerekçesine ilişkin bir bilgiye yer verilmemişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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