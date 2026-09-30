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Katar Başbakanı, Mısırlı mevkidaşıyla Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferi ele aldı

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin azaltılması vurgulandı.

ANKARA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ve bölgede gerilimin azaltılması ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve ortak koordinasyon çabaları masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunmasının, bölgesel güvenliğin sürdürülmesinin önemine dikkati çekildi.

Bakan Al Sani, Katar'ın bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalara tam destek vermeyi sürdüreceğini yineledi.

Kaynak: AA
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