Haberler

Katar Bakanı Huleyfi, arabulucuların korunması için daha güçlü yasal güvence istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı el-Huleyfi, Cenevre Barış Forumu'nda uluslararası topluma arabulucuların korunması için daha güçlü yasal güvenceler çağrısı yaptı. Huleyfi, diyalog zorlaştıkça arabuluculuğa ihtiyacın arttığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, uluslararası topluma, arabuluculuk faaliyetlerini yürütenlerin korunması için daha sıkı kurallar ve güçlü yasal güvenceler geliştirilmesi çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Cenevre Barış Forumu'nun açılış oturumunda konuşan Huleyfi, Katar'ın arabuluculuk deneyimlerine dikkati çekerek, barış çabalarına yönelik arabuluculuk faaliyetlerinin ilke ve kurallara dayalı yürütülmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

Huleyfi, arabuluculuğun yalnızca tarafları aynı masada buluşturmaktan ibaret olmadığını vurguladı.

Sürecin güven, tarafsızlık, gizlilik, kapsayıcılık ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlılık gerektirdiğini belirten Huleyfi, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, arabulucuları korumak için daha güçlü yasal güvenceler geliştirmeli. Arabulucular ise çatışmanın bir parçası olmamalı." ifadelerini kullandı.

Huleyfi, bu ilkelerin yalnızca teoride kalmadığını, tarafların barış için risk almasına, uzlaşma yollarını değerlendirmesine ve anlaşma ihtimalinin düşük görüldüğü durumlarda bile müzakereleri sürdürmesine imkan sağlayan somut koşullar olduğunu kaydetti.

"Diyalog zorlaştıkça arabuluculuğa duyulan ihtiyaç artıyor"

Günümüzde devam eden savaşların nadiren kesin bir barış ile sonuçlandığına ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulduğuna dikkati çeken Huleyfi, "Barışın kapısı daraldı, anlaşmanın kapısı ise neredeyse kapanmak üzere. Arabuluculuk, bu kapıyı açık tutmamızı sağlayan araçtır. Bu nedenle arabuluculuk için gerekli alanın korunması zorunludur." dedi.

Katar'ın karşı karşıya kaldığı baskıların arabuluculuk konusundaki kararlılığını zayıflatmadığını aksine güçlendirdiğini dile getiren Huleyfi, "Diyalog zorlaştıkça arabuluculuğa duyulan ihtiyaç artıyor. Arabuluculuğu düzenleyen ilke ve kurallar kırılganlaştıkça bunları savunma sorumluluğumuz da büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM), arabuluculuk faaliyetleri tehdit altında olduğunda bunları savunmaya hazır olması gerektiğini vurgulayan Huleyfi, BM Şartı'nın 33. maddesinde müzakere ve arabuluculuğun anlaşmazlıkların barışçıl çözüm yolları arasında sayıldığını hatırlattı.

Huleyfi, uluslararası toplumu arabuluculuk faaliyetlerinin korunması için daha sıkı kurallar ve güçlü yasal güvenceler geliştirmeye çağırarak, "Arabuluculuğun korunması herkesin yararınadır. İnsanlardan savaşların sona erdirilmesine katkıda bulunmalarını istiyorsak onların güvenliğini sağlamaya da yardımcı olmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

Cenevre Barış Forumu

İsviçre'nin Cenevre kentinde 12-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen Cenevre Barış Forumu, bu yıl "Barışı Seç" teması altında gerçekleştiriliyor.

Cenevre Barış İnşası Platformu (Geneva Peacebuilding Platform) tarafından, Cenevre Barış Haftası'nın devamı niteliğinde düzenlenen forum, siyasetçileri, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Dört gün sürecek forumda, çatışmaların önlenmesi, barış müzakereleri, arabuluculuk faaliyetleri, insan hakları, bölgesel güvenlik ve uluslararası işbirliği gibi konular ele alınıyor.

Forum, küresel çatışmaların çözümünde diyaloğun güçlendirilmesini ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Resmen açıklandı! Parayı basıp Türk yıldızı aldı
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

Kötü haberi verdi! Milyonlar isyan etti
Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar
11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

11. kattan atlayan adam ölmedi! Katil olarak yargılanması an meselesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı
Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
Dünya tarihinde ilk kez olacak! Trump'ın onayladığı 'canlı yayında infaz' kararına uzmanlar ne diyor?

Ne İran ne Afganistan! Bunu yapan kendine "özgürlükler ülkesi" diyor
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz

NATO'dan kan donduran tehdit: Her şeyi ama her şeyi yok ederiz
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi

'Ankara Abisi' gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Bir zamanlar terörle anılıyordu! Orası artık dağcıların yeni rotası

Bir zamanlar terörle anılıyordu! Artık onların yeni rotası