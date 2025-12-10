Cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan H.S. (64), saklandığı evde yorganların arasında yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan H.S.'nin Başaran Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında H.S., yorganların arasına gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.