Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop için yarın öğle saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde Kastamonu çevreleri ile Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay