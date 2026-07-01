Kastamonu Valisi Dallı, Yeşilay'ı ziyaret etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Yeşilay Kastamonu Şubesine ziyarette bulundu.

Dernek binasını gezen Dallı, şube başkanı Büşra Sürücü'den faaliyetleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Dallı, daha sonra yönetim kurulu ve gönüllülerle bir araya geldi.

Bağımlılıkla mücadelenin güçlü toplumsal dayanışma gerektirdiğine dikkati çeken Dallı, toplumun her kesimine ulaşan Yeşilay ailesine gayretleri için teşekkür etti.