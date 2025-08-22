Kastamonu Valisi Dallı, öğrencilerle bir araya geldi

Kastamonu'da "Eleven Goals United Gençlik Değişimi Projesi" kapsamında bulunan öğrenciler, Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Dallı, Tosya Belediyesine ait projesi kapsamında kente gelen Macaristan, İtalya, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, İspanya ve Finlandiya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Dallı, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Meftun Dallı, öğrencilere eğitim hayatlarında ve yaşantılarında başarılar diledi.

Öğrenciler de ev sahipliğinden dolayı Dallı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
