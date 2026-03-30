Kastamonu Valisi Dallı huzurevi sakini yaşlı kadını makamında misafir etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Güldal Akşit Huzurevi ziyareti sırasında tanıştığı Melahat Kömürcü'yü makamında ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan'ın da yer aldığı ziyarette Dallı, Kömürcü ile yakından ilgilenerek kendisine sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyüklerimizin hayat tecrübeleri, duaları ve gönül zenginlikleri en kıymetli hazinemizdir. Onların hatırını sormak, yanında olmak ve yüzlerinde bir tebessüme vesile olabilmek bizim için bir görev değil gönül borcudur." dedi.

Melahat Kömürcü de ev sahipliğinden dolayı Dallı'ya teşekkür etti.