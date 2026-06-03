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Kastamonu Valisi Dallı'dan kurum ziyaretleri

Kastamonu Valisi Dallı'dan kurum ziyaretleri
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık ile Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Hakan Delioğlu'nu ziyaret ederek doğal yaşam ve tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, kurum çalışmaları hakkında Uyanık'tan bilgi alan Dallı, planlanan yatırımların yanı sıra doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar hakkında görüşmelerde bulundu.

Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi Kastamonu Şube Müdürlüğüne geçen Dallı, Şube Müdürü Hakan Delioğlu ile görüştü.

Delioğlu, hububat alım süreçleri, üreticilere sunulan hizmetler, depolama faaliyetleri ve tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında Dallı'ya bilgi verdi.

Dallı, kurumlarda görev yapan personele çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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