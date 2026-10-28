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Kastamonu Valisi Dallı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dallı, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğin milli iradenin ve geleceğin en güçlü teminatı olduğuna işaret eden Dallı, "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından vatanı işgal edilen, bağımsızlığı elinden alınmak istenen aziz milletimiz inancından ve hür yaşama iradesinden aldığı güçle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandırmış ve geleceğini tayin etme hakkını Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Temelinde milletin inancı, harcında milletin fedakarlığı, çatısında milletin bağımsızlık sevdası bulunan Türkiye Cumhuriyeti, birliğimizin, milli irademizin ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada adalete, hürriyete ve umuda ışık olduğunu vurgulayan Dallı, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev bu kıymetli mirası korumak, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide ve her alanda daha ileriye taşımak, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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