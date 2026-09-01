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Kastamonu'da Güvenlik ve Kaymakamlar Toplantısı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi.

Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakamlar Toplantısı'nda eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarındaki son durum görüşüldü.

İlçelerde yürütülen kamu hizmetleri, ihtiyaç ve talepler de toplantı gündemi kapsamında ele alındı.

Kaynak: AA
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