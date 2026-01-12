Vali Dallı, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dallı, Doğa Kültür Köyü Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basının çalışmalarının kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden Dallı, "Sizler, toplumun gözü kulağı olan, toplumdaki sorunları, ortaya çıkan her türlü çözülmesi gereken hususları duyuran, bizlerle paylaşan çok önemli bir mesleğin mensuplarısınız, öncelikle onu söylemek lazım. İlimizde de her türlü sosyal, ekonomik, kültürel gelişmenin duyurulması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında yaptığınız çalışmalar bize her zaman yol gösterici oluyor." diye konuştu.

Dallı, idarecilik ve gazeteciliğin birçok ortak yönü olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim mesleklerimizde mesai kavramı diye bir şey yok. Yani 24 saat her an hazır olmak durumundayız. Biz de öyleyiz, siz de öylesiniz. Allah vermesin, herhangi bir yerde kriz, afet başka bir acil müdahale gerektiren durum olduğu zaman sabaha karşı saat 3 olmuş veya gündüz 12 olmuş bizim mesleklerimiz açısından hiçbir farkı yok. Biz dolayısıyla pek çok konuda mesai birliği yapan, çalışma arkadaşlığı yapan iki meslek grubuyuz. Sizin bizim mesleğimizin icrası açısından son derece büyük bir öneminiz var."

Dallı, programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak günlerini ve yeni yıllarını kutladı, basın şehitlerine ve ahirete irtihal etmiş basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diledi.

Basın mensupları da günün anısına fotoğraf çektirdikleri Dallı'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.