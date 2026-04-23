Kastamonu Valisi Dallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, 23 Nisan'ın millet iradesinin teminat altına alındığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bugünün, çocukların sevgi, umut ve güven içinde büyümesinin önemini hatırlatan müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması, milletimizin değerleriyle yetişmesi en büyük sorumluluklarımızdandır. Onların yüzündeki tebessümün daim olması, kendilerini her zaman güvende hissetmeleri hepimizin ortak vazifesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın ve aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."