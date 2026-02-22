Haberler

Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, 22 Şubat Pazar günü Karadeniz'de beklenen kuvvetli fırtına için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu Valiliği, Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 22 Şubat Pazar günü şehrin Karadeniz sahilindeki ilçelerinde rüzgarın batı ve kuzeybatıdan eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, 23 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
