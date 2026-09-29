Kastamonu Valiliği, bacaların temizletilmesi ve ısıtıcı güvenliği konusunda uyardı

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Kastamonu Valiliği, sobaların ve elektrikli ısıtıcıların kullanımına bağlı yaşanabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde havaların soğumasıyla ısıtıcıların kullanımının arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada yangınların birçoğunun bu araçların kullanımındaki tedbirsizlik ve ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Temizlenmeyen bacaların yangın sebebi olduğu unutulmamalı ve bacalar periyodik şekilde yetkili kişilere temizletilmelidir. Ayrıca hasarlı bacaların onarımları yapılarak sobalar parlayıcı, patlayıcı veya aşırı yanıcı maddelerle tutuşturulmamalıdır. Sobaların etrafında kolay tutuşabilen malzemeler bırakılmamalı ve yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Elektrikli ısıtıcılar da uzun süre kullanılmamalı ve kullanım sonrası fişten çekilmelidir."

Açıklamada, olumsuz durumlarda vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA