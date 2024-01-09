Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Topal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Topal, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" kategorisinde Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafına oy veren Topal, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler arasında", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğraflarını seçen Topal, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" adlı fotoğrafına oy verdi.
Rektör Topal, birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA muhabirlerini kutladı.