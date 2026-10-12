Kastamonu Taşköprü'de pancar tarlasındaki silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeğirmen Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, pancar tarlasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin A. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sefa Karasu, İlhan Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Çetin A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çetin A., olay sonrası kaçtığı Kastamonu'da jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı