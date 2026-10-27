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Kastamonu Taşköprü'de büyükbaşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü, hayvan telef oldu

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Kastamonu Taşköprü'de büyükbaşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü, hayvan telef oldu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Çayırcık köyü mevkisinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada büyükbaş hayvan da telef oldu; bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan T. idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil, Çayırcık köyü mevkisinde büyükbaş hayvana çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kaynak: AA
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