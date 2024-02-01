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Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki Depoda Yangın Çıktı

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Kuzeykent Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir depoda çıkan yangında hasar meydana geldi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü.

Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.

Kuzeykent Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir firmanın depo kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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