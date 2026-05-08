Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda, 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ocak-5 Mayıs arasında Ankara'da 1, İstanbul'da 6 ve Kastamonu'da 14 olmak üzere toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer yandan adreslerde yapılan aramalarda; 27 bin 760 sentetik ecza hapı, 155 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 11 gram metamfetamin, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 14 sahte 50 dolarlık banknot ile 232 tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
