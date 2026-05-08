Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

KASTAMONU merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ocak-5 Mayıs arasında Ankara'da 1, İstanbul'da 6 ve Kastamonu'da 14 olmak üzere toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer yandan adreslerde yapılan aramalarda; 27 bin 760 sentetik ecza hapı, 155 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 11 gram metamfetamin, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 14 sahte 50 dolarlık banknot ile 232 tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

