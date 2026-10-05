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Kastamonu İnebolu'da ormanda kaybolan 4 kişiyi jandarma ekipleri buldu

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giren 4 kişi, dönüş yolunu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 4 kişiyi jandarma ekipleri buldu.

Deresökü köyü Göl Mahallesi mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giren 4 kişi, bir süre sonra dönüş yolunu bulamadı.

Kaybolan kişiler telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kaybolan kişilere ulaşıldı.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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