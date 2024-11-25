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Kastamonu İhsangazi'de Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Eğitime bir gün ara verilen il genelinde çocuklar eğlenirken, yüksek kesimlerde ağaçlar kar yükünü taşıyamayarak kırıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.

İl genelinde eğitime bir günlük ara verilmesini fırsat bilen çocuklar kartopu oynadı.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği yüksek kesimlerde ise ağaçlar karın ağırlığını taşıyamayarak kırıldı. Ekipler vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yaptı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
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