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Kastamonu haberleri: Güroymak Belediyesi filosuna 3 araç ekledi

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Kastamonu haberleri: Güroymak Belediyesi filosuna 3 araç ekledi

Kastamonu haberler: Güroymak Belediyesi, bir sulama aracı ve iki açık kamyoneti filosuna ekledi.

Güroymak Belediyesi, bir sulama aracı ve iki açık kamyoneti filosuna ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen sulama aracı ve belediyenin aldığı 2 açık kamyonet için Nihat Kızılçam Garaj Amirliği önünde program düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, yeni araçların hizmete alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir sulama aracının hibe edildiğini ifade eden Cankaloğlu, şöyle konuştu:

"Belediyenin kendi imkanlarıyla 2 açık kamyonet aldık. Allah, kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Bununla birlikte Güroymak halkına da hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum. Sulama aracıyla çevremiz daha güzel olacak ve parklardaki yeşil alanlar daha kolay sulanacak."

AA / Filit Gülelçin - Güncel

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