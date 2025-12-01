Haberler

Kastamonu Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarına 84 Yeni Araç

Kastamonu Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarına 84 Yeni Araç
Güncelleme:
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 84 yeni aracın hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende, güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım attı. Kastamonu Valisi Dallı, bu araçların asayiş hizmetlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan 84 aracın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kuzeykent Pazaryeri'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun huzur ve güvenliğini daha da güçlendirmek amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatlarına 84 yeni aracın kazandırıldığını söyledi.

Bunların devletin güvenlik politikalarının açık göstergesi olduğunu vurgulayan Dallı, "İki gün önce İstanbul'da düzenlenen törenle ülkemiz genelinde güvenlik teşkilatlarımıza 9 bin 200 aracın teslimi yapılmıştı. Bu tören devletimizin huzur, güvenlik ve kamu düzenine verdiği önemin açık bir göstergesiydi. Bugün burada hizmete alınacak olan 84 yeni araç da bu vizyonun Kastamonu'daki somut bir yansımasıdır. Teslim edeceğimiz bu 84 aracın şehrimize kazandırılmasında yalnızca kamunun imkanları değil, aynı zamanda Kastamonu'nun vefalı, duyarlı ve hayırsever iş insanlarının da çok kıymetli katkıları olmuştur." dedi.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının Kastamonu'nun her köşesinde fedakarca görev yaptığını belirten Dallı, "Bugün hizmete alacağımız bu araçlar asayiş hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, trafik güvenliğinde müdahale kabiliyetini güçlendirecek, terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye güç katacak, şehir merkezinden en uzak köylerimize kadar ulaşımı kolaylaştıracak, suç ve suçluyla mücadelede önemli bir çarpan olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun huzur ve güvenliği için canla başla çalışan tüm kahramanların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu aslında devletimizin, milletimize ne kadar hassas davrandığının ne kadar duyarlı olduğunun da sahadaki yansıması aslında. Kastamonu'muz her zaman kadim tarihiyle her dönemde devletin yanında olmuş, devletine omuz vermiş ve bununla da gurur duymuş ve illerimizden bir tanesi. Jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza inanıyorum ki bu araç filosuyla beraber trafikten asayişe kırsaldan merkeze kadar pek çok alanda daha etkin, daha verimli ve çok değerli teşkilat mensuplarımızın daha konforlu bir şekilde hizmetlerini gerçekleştirmelerine vesile olacağını düşünüyorum. Buna da yürekten inanıyorum."

İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından araçların teslimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
