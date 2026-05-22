Kastamonu Emniyet Müdürü şehit annesini ziyaret etti

Kastamonu Emniyet Müdürü Tamer Taş, şehit polis memuru Uğur Yıldız'ın annesine ziyarette bulundu.

Emniyet Müdürü Taş, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memuru Uğur Yıldız'ın annesi Fahriye Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette şehit Yıldız için dua edilirken, şehit ailelerinin milletin ve emniyet teşkilatının en kıymetli emanetleri olduğu vurgulandı.

Daha sonra Kastamonu Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Nihal Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, şehidin eşi Perihan Yıldız, yakınları, gaziler, emniyet personeli ve Kastamonu Müftülüğü personelinin katılımıyla şehitlik ziyaret edildi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için dua edildi.