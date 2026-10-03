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Kastamonu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya hastanede kurtarılamadı

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Kastamonu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gökırmak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, O.K. yönetimindeki otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kastamonu'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

O.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Gökırmak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Günaçık'a (32) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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