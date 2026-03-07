Haberler

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’da meydana gelen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR ve kamyonlar yolda kaldı, uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR ve kamyonlar yolda kaldı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun iki şeridinde de TIR ve kamyonların ilerleyememesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarında beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

ABD'nin can damarına doğru böyle yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu

"Hepsini vururum" demişti! İran, söylediğini yaptı
Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İranlılar sokağa çıktı, ABD ve İsrail'i protesto etti

Trump vurdukça ülkede kalabalıklar artıyor
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri