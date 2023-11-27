Kastamonu'da yaban hayvanlarının sayımı yapıldı

Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında bulunan hayvanların sayımını gerçekleştirdi. Yapılan sayımda ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca izleri ve dışkıları tespit edildi.

KASTAMONU'da Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında bulunan hayvanların sayımını yaptı.

Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında 2023 yılı envanteri acılıkta bir terim olan 'sürek-bek' metodu ile doğada yaşayan hayvanların sayımını gerçekleştirdi.

YAKLAŞIK 100 HEKTARLIK ALAN İNCELENDİ

Taraması yapılan 85-100 hektarlık alanlar; Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 9 örnek, Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 7 örnek tespit etti.

TESPİTTE DIŞKILAR İNCELENDİ

Yapılan sürek envanteri sonucunda; ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca izleri ve dışkıları tespit edildi.