Kastamonu'da anne geyiğin yavrusuna şefkati fotokapana yansıdı

Kastamonu'da Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda anne kızıl geyiğin yavrusuna şefkati fotokapanla kaydedildi.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yaban hayatını izleme ve koruma amacıyla sahaya yerleştirilen fotokapanlardan birine anne geyik ve yavrusu takıldı.

Geyiğin yavrusuna şefkat gösterdiği anlar, fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, görüntüleri sosyal medya hesabından "Doğanın en güçlü bağı anne sevgisi" notuyla paylaştı.

Çokçetin paylaşımında, "Anneler Günü"nü kutlayarak, ?"Ormanın sessizliğinde yavrusunu sevgiyle koruyan kızıl geyik, bize doğadaki anneliğin ne kadar hayranlık uyandıran bir duygu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu vesileyle sevgileri, emekleri, sabırları ve fedakarlıklarıyla hayatımızın en kıymetli değerleri olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.