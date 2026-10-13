Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı, 122 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA