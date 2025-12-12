Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu kullandığı ve satış yaptığı belirlenen A.L, A.G. ve N.Z.P'nin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 1059 sentetik ecza hapı, 147,09 gram sentetik uyuşturucu, 7,25 gram kokain, 73 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.L, A.G. ve N.Z.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
