Kastamonu'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yakalanan bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 58,8 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 460 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.