Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zanlılar K.S, A.Y, B.C.E, A.G, M.M.B. ve A.B.Y'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen K.S, A.Y, B.C.E, A.G. ve M.M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik dün düzenlenen operasyonda, 9 bin 187 sentetik ecza hapı, 49,46 gram sentetik uyuşturucu, 12,89 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 avro, 38 bin 795 lira, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 84 av tüfeği kartuşu, 110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları ve saçma ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.