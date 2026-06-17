Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda iş yeri ve ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda 470 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, ruhsatsız av tüfeği, havalı tabanca, 9 milimetre çapında 65 fişek ve 11 av fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.