Kastamonu'da turizm sezonu tedbirleri değerlendirildi

Kastamonu'da yaklaşan turizm sezonu öncesi, Vali Meftun Dallı başkanlığında yapılan toplantıda turistik bölgelerde asayiş ve güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Horma Kanyonu ve boğulma vakalarına karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Kastamonu'da yaklaşan turizm sezonu öncesi alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Vali Meftun Dallı başkanlığında İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, turistik bölgelerin asayiş ve trafik güvenliği, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nun güvenlik önlemleri ile sahil şeridinde meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Konaklama tesislerinin yangın denetimlerinin de görüşüldüğü toplantıda ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun önemine değinildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
