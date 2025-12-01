Kastamonu'da Tüfekle Öldürülen Gençle İlgili Davada Verilen Cezalar

Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, iki sanıktan biri 18, diğeri 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanık beraat etti.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar F.D. ve Y.S. ile tutuksuz sanıklar E.E. ve A.C.G. katıldı. Tutuksuz sanıklar P.S, O.Ş. ve R.K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık F.D, savunmasında, "Y.S. beni aradı, telefonda bana küfürler etti. Evdekilere zarar gelmesin diye dışarı çıktım. Yanındakilere 'Fuat'ı niye getirdiniz' dedim. Tepki gösterdim, yere ve havaya ateş ettim. Kimseyi öldürmek için ateş etmedim. Tüfek patlayınca korktum ve ateş ettim. Niye ateş ettim, bilmiyorum. Benim garip başımı yaktılar. Ben, Fuat ölmesin diye çok uğraştım. Keşke böyle olmasaydı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Y.S. ise "F.D, ateş etmeyecekti. Fuat elini beline attığı için bize zarar verebileceğini düşündüm. F.D'yi ve kendimi korumak için ateş ettim. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan E.E. savunmasında, "Ben birisini öldürmek için kimseye kumpas kurmadım. Arabadaki çamur izinden dolayı olay üzerime kaldı. Fuat ile birlikte çok sağa sola gittik. Eğer öldürme niyetim olsaydı o zaman öldürebilirdim. Fuat benim arkadaşımdı, koruyamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

A.C.G. ise herhangi bir şekilde silah veya tüfekle ilgisi olmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, suçun işlendiği tarihte kimlikteki yaşı 17 olan F.D'nin yapılan adli tıp muayenesinde kemik yaşının 19 olarak belirlendiğini kaydederek, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. 17 yaşındaki Y.S'ye ise 12 yıl 5 gün hapis cezası verilirken E.E. A.C.G, P.S, O.Ş. ve R.K. beraat etti.

-Olay

Merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde, 2023 yılı Aralık ayında Fuat Camcı (19) ile F.D. Y.S. ve E.E. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle vurulan Camcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.