Kastamonu'da Traktör Irmağa Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Murat Korkmaz'ın kullandığı traktör kontrolden çıkarak Gökırmak'a devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Korkmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Vakıf Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Gökırmak'a yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Korkmaz'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel