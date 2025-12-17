Kastamonu'da traktör ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde odun yüklü traktör ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde odun yüklü traktör ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 37 ABF 802 plakalı odun yüklü traktör ile S.K. yönetimindeki 37 DR 750 plakalı cip, Alama mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün tekerinin koptuğu kazada traktör sürücüsü A.Ç. ile traktörde bulunan K.S. ve cip sürücüsü S.K. yaralandı.
Yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel