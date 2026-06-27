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Kastamonu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Salim Arabacı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Bekdemirekşi köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Seher ve Huriye Arabacı ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
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