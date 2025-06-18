Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hacı Küçükdağ yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Gül yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hacı Küçükdağ yönetimindeki 34 UYG 48 plakalı otomobil, ilçenin Ortalıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Gül yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel