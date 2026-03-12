Kastamonu'da Trafik Kanunu Değişiklikleri Bilgilendirme Toplantısı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, 12 Haziran 2025'te kabul edilen ve 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şehit Ahmet Şahan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptıklarını belirten Taş, "İl merkezimizde ve 19 ilçemizde binin üzerinde personelimizle asayiş hizmeti sunuyoruz. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle görev yapmaktadır." dedi.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin vatandaşlardan sıkça soru geldiğini dile getiren Taş, "Vatandaşlarımızdan Trafik Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerle ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Bu nedenle konulara açıklık getirmek amacıyla sizlerle bir araya gelmek istedik." ifadelerini kullandı.

Kentteki asayiş verilerine ilişkin bilgi veren Taş, "2025 ve 2026 yıllarının karşılaştırmasına baktığımızda il genelinde asayiş olaylarının yüzde 16 azaldığını görmekteyiz. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 4,81, mala karşı işlenen suçlarda ise yüzde 29,9 azalma meydana gelmiştir." diye konuştu.

Taş, 2025 yılında il genelinde meydana gelen olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını, 2026 yılının ilk iki ayında ise aydınlatma oranının neredeyse yüzde 100 seviyesine ulaştığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürü Hüseyin Karakaya ise Trafik Kanunu değişikliklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kanunun 23. maddesinde belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu düzenlenmiştir. 23/3-A ve B maddelerine göre nitelik ve ölçülere aykırı ya da eksik plaka kullanılması durumunda uygulanacak ceza 4 bin liradır. Plaka uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecektir. Aynı maddenin C bendinde plakanın bilerek okunamaz hale getirilmesi durumunda uygulanacak ceza 140 bin liradır ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilir. Bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise her seferinde 280 bin lira ceza uygulanacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecektir."

Karakaya, plakaların ölçü ve standartlarına ilişkin de şunları aktardı:

"Uzun plakalar 52 santimetre uzunluğunda ve 11 santimetre yüksekliğindedir. Dış çerçevenin siyah kalınlığı 6 milimetre olmalıdır. Harf ve rakamların yüksekliği 7,7 santimetre, TR ibaresinin bulunduğu alan ise 5 santimetre genişliğindedir. İl plaka kodu ile harf grubu arasındaki boşluk 77 milimetre, harf ve rakam grubu arasındaki boşluk 1 santimetre olmalıdır. Plakanın üzerinin kapatılması, başka araca ait plaka veya sahte plaka kullanımı yasaktır. Tescilli araç plakası kullananlara 46 bin lira ceza uygulanacak, sürücü belgesi geri alınacak ve araç trafikten men edilecektir."