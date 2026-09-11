Kastamonu'da Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı yapıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı düzenlendi.

Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda il genelinde yürütülen asayiş, trafik, narkotik ve diğer güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda muhtarların görüş, talep ve güvenlik güçlerinden beklentileri dinlendi.

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Şehrin huzuru için çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini anlatan Taş, tüm kurumlarla koordineli şekilde faaliyetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA