Haberler

Kastamonu'da Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı yapıldı

Kastamonu'da Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı düzenlendi.

Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda il genelinde yürütülen asayiş, trafik, narkotik ve diğer güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda muhtarların görüş, talep ve güvenlik güçlerinden beklentileri dinlendi.

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Şehrin huzuru için çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini anlatan Taş, tüm kurumlarla koordineli şekilde faaliyetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi

Adım adım ilerliyorlar! Dünyanın en önemli noktası artık ellerinde
Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz kayıplara karıştı
Abdullah Gül'den İngiltere ziyareti! Oxford'da Türkiye ve İran'ı konuştu

Abdullah Gül İngiltere'den mesaj verdi
Dünyada Fenerbahçe'nin önüne geçen yok! 40 maçlık inanılmaz istatistik

Dünyada Fenerbahçe'nin önüne geçen yok! 40 maçlık inanılmaz istatistik
MEB'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor

MEB'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı

Sözleri bir kenti ayağa kaldırmıştı! Savcılık düğmeye bastı