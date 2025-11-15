Kastamonu'da Sonbahar ve Sis Görsel Şölene Dönüştü
Kastamonu'nun Yaralıgöz Dağı'nda sonbaharın renkleri ve sis, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini bağlayan yolda hazan renklerinin hakim olduğu manzaralar keyifli anlar sundu.
Kastamonu'da sisle birleşen sonbaharın oluşturduğu renkler, dronla görüntülendi.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda vadiyi kaplayan sis tabakası, güzel görüntüler oluşturdu.
Hazan renklerinin hakim olduğu bölge, sisle ayrı bir güzelliğe büründü.
Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
