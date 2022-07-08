Kastamonu'da selde yıkılan köprünün yerine askeri köprü konuldu Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde etkili olan selde yıkılan köprünün yerine seyyar askeri köprü yerleştirildi. Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde etkili olan selde yıkılan köprünün yerine seyyar askeri köprü yerleştirildi. İlçe merkezinden geçen Şehriban Çayı üzerindeki iki köprüden biri geçen yıl 11 Ağustos'taki selde yıkıldı, diğeri ise hasar gördü. Hasar gören ve araç trafiğine kapalı olan köprü de 27 Haziran'daki selde çöktü. Köprünün yıkılmasıyla ilçede ulaşım bir süre servis yolundan sağlandı. İlçede ulaşımın tekrar eski haline dönmesi için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü getirildi. Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprü, Şehriban Çayı'nın üzerine yerleştirildi. DSİ personeli köprü kurulumu sırasında askeri personele eşlik etti. AA / Ünal Kesmen - Güncel Kastamonu Şenpazar Hisarcık Tragger Güncel Haberler

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