Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Coşkun M. ve Nebiye M. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Coşkun M'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Koşmapınar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan Coşkun M. ve Nebiye M, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
Yaralanan Coşkun M. İnebolu Devlet Hastanesine, Nebiye M. ise Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel