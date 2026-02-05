Haberler

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı


Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Coşkun M. ve Nebiye M. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Coşkun M'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Koşmapınar köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Coşkun M. ve Nebiye M, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Yaralanan Coşkun M. İnebolu Devlet Hastanesine, Nebiye M. ise Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
