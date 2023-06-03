Kastamonu'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zarı Çayı'nın taşması nedeniyle Pınarbaşı-Azdavay karayolu trafiğe kapatıldı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Pınarbaşı Belediyesi ekipleri suların tahliyesi için yoğun çaba harcadı.