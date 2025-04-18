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Kastamonu'da Polis Memuruna Eşini Öldürmekten Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

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Kastamonu'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru Ender T., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cinayeti planlayarak işlemediği yönündeki savunmasını reddetti.

Kastamonu'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan polis memuru Ender T. ile maktul Burçin Sevgi T'nin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Ender T. savunmasında cinayeti planlayarak ya da tasarlayarak işlemediğini ifade ederek beraatını talep etti.

Pişman olduğunu ifade eden Ender T, "Lehime olan hükümleri uygularsanız sevinirim, adaletinize sığınıyorum. Başka da diyebileceğim bir şeyim yok." diye konuştu.

Sevgi Burçin T'nin annesi Y.E. ise sanığın, cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ender T'yi "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, Ender T. tabancasıyla ateş ederek eşini öldürmüştü.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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